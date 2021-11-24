«Новый уровень цен, с которым придется жить»: губернатор Алтайского края прокомментировал стоимость угля

В начале ноября жители некоторых районов стали жаловаться, что им не хватает угля Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на уголь в Алтайском крае вскоре в прямом смысле станут на вес золота. А вот качество топлива очень часто оставляет желать лучшего. Сразу несколько вопросов на данную тему задали во вторник, 23 ноября жители региона во время прямой линии губернатору Виктору Томенко.

Жительница Змеиногорского района Екатерина Бубенчикова пожаловалась губернатору, что в их районе нет угля, а если есть, то он плохого качества и «по заоблачным ценам».

- Как долго продлится напряженная ситуация с углем в регионе? - спросила Екатерина.

Виктор Томенко рассказал, что дефицит угля сложился не только в Змеиногорском районе, но и в других. Причины - перебои поставок и рост цен. В первую очередь, это связано с тем, что сейчас большую часть угля поставщики из-за выгоды отправляют на экспорт. Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае почти нет своего топлива, исключение - только уголь, который добывают на Мунайском разрезе. Большую часть топлива завозят из Кемеровской области.

- Стало интересно продавать уголь за границу, возникли некоторые проблемы с подвижным составом угледобывающих предприятий. Поставщики угля резко подняли цену, поскольку им интереснее куда-нибудь продать, а если продать здесь, то не потерять свою выручку, - отметил губернатор.

Сейчас, по словам Виктора Томенко, приходится «бегать и уговаривать поставщиков», чтобы они просто хотя бы привезли уголь, вопрос с ценами уходит на второй план.

- Мы угля более-менее подтянули, но справиться с ценой не представляется возможным. Может быть, уголь назад немного и отскочит в цене, но я не могу делать прогнозы. С большой вероятностью надо предполагать, что это новая реальность и новый уровень цен, с этим нам придется жить. Соответственно, нашу систему поддержки и субсидирования придется подстраивать, - подытожил Виктор Томенко.

Второй звонок поступил из Ярового. Жители, в первую очередь, обеспокоены состоянием ТЭЦ, но также их волнует вопрос, связанный с поставками угля. На прямую линию позвонила председатель местного совета ветеранов Ярового Галина Волченко, которая попросила губернатора оказать содействие в заключении договора на поставку угля с качественными производителями.

Напомним, что один из котлов на ТЭЦ в Яровом закоксовался и вышел из строя потому, что использовали некачественное топливо. Это выяснили в ходе проверки. Со слов губернатора, на «нормальный» уголь из бюджета уже выделили 120 миллионов рублей. Купленного топлива точно хватит до середины февраля. В целом, как говорит глава региона, сейчас ситуация с углем стала получше, но дефицит наблюдается еще в нескольких районах.

Добавим, что в конце прошлой недели депутаты АКЗС тоже обсудили нехватку топлива. В ходе совещания было принято решение – выделить из резерва уголь тем районам, где сейчас наблюдается серьезный дефицит топлива. На встречи присутствовали и поставщики. Они отметил, что многие организации сейчас рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

- Мы понимаем все свои обязательства, но из-за дефицита угля и отсутствия подвижного состава не можем их выполнить в полной мере, - сказал представитель поставщика ООО «Вектор» Александр Фоненштиль.

На данный момент главная задача, как отметил заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько, определить количество проблемных поставщиков, отработать тарифы и способы компенсации населению.

Другие предложения депутаты изучат вместе с представителями краевого Минстроя и Минтранса, затем определят те шаги, которые могут быть приняты на региональном уровне.

Напомним, что в начале ноября сразу в нескольких районах Алтайского края возник дефицит угля. Многие были вынуждены ездить за топливом в соседние муниципалитеты. Такая проблема возникла в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и Хабарском районах.

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