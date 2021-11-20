В некоторых районах Алтайского края жителям не хватает угля

Цены подорожали в среднем на 60%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу в нескольких районах Алтайского края возник дефицит угля, сообщает “ТАСС", ссылаясь на пресс-службы регионального Минстроя и ЖКХ. Нехватка возникла из-за подорожания топлива.

Такие проблемы возникли в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и некоторых других районах. Многие вынуждены ездить за углем в соседние муниципалитеты, усугубляют ситуацию 15-градусные морозы.

- В связи с резким подорожанием угольной продукции, завозимой на территорию края из Кемеровской области, в Алтайском крае сложилась сложная ситуация по поставкам угля, предназначенного для реализации населению, - пишет издание.

В июне тонна угля стоила 1,5 тыс рублей, а в октября за тонну просили уже от 2,6 тыс рублей. Стоимость увеличилась в среднем на 60%. Также в министерстве отметили, что присутствует реальный дефицит топлива на рынке, потом что большая часть идет на экспорт.

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