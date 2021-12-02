Дома разбирают на доски: как Локтевский район выживает в мороз без угля

Чтобы согреться, люди идут на отчаянные меры Фото: Анна Перевощикова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, связанной с дефицитом угля в Алтайском крае. Самым проблемным в этом плане стал Локтевский район – местные жители попросту не могут купить уголь, так как его нет. Чтобы согреться, люди идут на отчаянные меры.

- Люди начали пилить деревья, чтобы протопить дома. Такая ситуация наблюдается в селах. Накануне я выступил в АКЗС на сессии и обозначил проблему, нам пообещали помочь. Вчера в район пришли первые четыре вагона для населения, развезли все за три часа, - рассказывает депутат краевого парламента Павел Митрофанов, в чей округ входит Локтевский район.

По данным сайта «Толк» в селе Самарка и вовсе трое пожилых людей якобы договорились протапливать и ночевать в одном доме, а в других просто поддерживают температуру.

- Ну, про то, чтобы люди съезжались, я не слышал. Но дома разбирают. Такая ситуация у нас не первый год – это жилье по материнскому капиталу получили цыгане. Сами кочевники там не живут, но разбирают дома на доски и продают потом, - рассказал «Комсомолке» один из местных жителей Виталий.

Почему же так вышло, что угля не хватает? По словам Павла Митрофанова, в Китае вырос спрос на уголь, а соответственно и цена. Поэтому поставщик из Казахстана, у которого раньше и брали топливо жители Локтевского района, начал отправлять вагоны с топливом на экспорт, из-за чего подвижного состава не хватило. Кроме того, как добавил житель Самарки Виталий, некоторые пожилые люди боялись покупать уголь летом.

- Пожилые люди уже научены жизнью, что если уголь плохой, то до зимы он разложится и превратится в песок, а пылью топить невозможно. Кроме того, некоторым людям денег вообще не хватило после закупа корма для домашнего скота – цена на него серьезно выросла, - говорит мужчина.

Данной ситуацией уже заинтересовались в следкоме и начали проверку. Доклад о ходе проверочных мероприятий уже запросил глава СК Александр Бастрыкин.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства всех изложенных в материалах СМИ и соцсетей фактов, в том числе дать оценку действиям (бездействию) сотрудников администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям, - отметили в следкоме.

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