За полгода на Алтае вынесено всего 11 оправдательных приговоров

Даже в судах первой инстанции количество оправдательных приговоров - менее одного процента Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские адвокаты, как и коллеги с других регионов удивлены недавним заявлением Александра Бастрыкина. Председатель Следственного комитета РФ раскритиковал количество оправдательных приговоров в регионах, дав распоряжение следователям провести работу над ошибками. И даже пообещал наказать нерадивых за оправдания…

Отменили решение присяжных

- У меня такое ощущение, что речь идет о какой-то другой стране, - недоумевает барнаульский адвокат Аркадий Козлов. - Большое количество оправдательных приговоров - это шутка что ли? Такие приговоры, вынесенные судом первой инстанции, как правило, отменяют. И у коллег моих, и у меня все оправдательные приговоры (хотя их и так ничтожное количество) в суде апелляционной инстанции не устоялись.

Одно из таких дел с участием адвоката Козлова - оправдание судом присяжных женщины, обвиняемой в убийстве. Жительница Барнаула провела восемь месяцев в СИЗО после смерти соседки по дому. Под подозрение она попала только потому, что навестила в этот день потерпевшую, занеся ей продукты. К вечеру пенсионерку нашли мертвой, видеокамеры при этом показали, что обвиняемая выходила из дома и выбрасывала какой-то пакет, только это и легло в основу обвинения, хотя пакет (с мусором или с уликами?) так никто и не нашел.

- На месте преступления не было найдено ни одного следа, оставленного обвиняемой. Зато было немало следов и даже отпечатков пальцев другого человека, возможно, настоящего убийцы, но личность его следствием не устанавливалась, - рассказывает защитник. - Все экспертизы назначались только для того, чтобы обнаружить следы моей подзащитной, доказывающие её причастность к совершению убийства.

Свидетели, выступившие на суде характеризовали и ту и другую женщину как спокойных и неконфликтных, никаких заключений по каким-либо оставленным на месте происшествия следам и уликам не было, в итоге присяжные единогласно сочли доказательства обвинения неубедительными и вынесли оправдательный приговор. Но вскоре краевой суд это решение отменил…

- Дело отправлено на новое судебное рассмотрение. Теперь над этой женщиной снова висит дамоклов меч, я больше чем уверен, что она находится под наблюдением, следователи не дают ей спокойно жить и пытаются найти какие-то новые косвенные улики, - говорит Козлов. – Так что ни о какой реабилитации нет пока и речи.

«Некоторые дела тянутся годами»

- К сожалению, у нас следствие и суд имеют обвинительный уклон. Невиновность человека доказать очень сложно, - заметила в интервью на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» Галина Харламова, вице-президент Адвокатской палаты Алтайского края.

Некоторые судебные дела тянутся годами. Яркий алтайский пример на эту тему - история экс-депутата Романа Бруннера из села Алтайское. Убийство, в котором Бруннер обвиняется, было совершено еще в 2014-м году. Дело всплыло через несколько лет. И в последние годы происходит дежавю. Бруннера то оправдывают, то снова начинают судить.

Заведующая адвокатской конторой №1 Октябрьского района Барнаула Наталья Картушина в интервью на радио «КП» рассказала пример из своей практики, где добивалась оправдательного приговора пять лет. Речь шла о ее однокурснике.

- Он занимал должность председателя управления муниципальной собственностью Алтайского края и руководителя одного из банков,- рассказывает Картушина. - Его обвиняли в мошенничестве. Сначала тянулось следствие, потом доказывали, что в обвинительном заключении были факты не соответствующие действительности. Суд отметал их, но прокуратура опротестовала оправдательный приговор. И только Верховный Суд спустя 5 лет поставил точку: в удовлетворении протеста прокуратуры было отказано, - рассказывает адвокат.

«Такие реалии…»

- Оправдательных приговоров у нас просто до безобразия мало, – комментирует на эмоциях барнаульский юрист Михаил Жуков. - Порой уголовные дела возбуждаются на пустом месте, прокурор, не читая, направляет их в суд. А там: «в неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленным способом...». Интересно, чем занималось следствие? А потом суд выносит обвинительный приговор! Потому что оправдательный 90% отменят. И это пойдет судье в качество!

По мнению Михаила Жукова, доказательства следствия порой бывают «никакие»:

- Дела нужно рассматривать по существу и по факту, а не по утверждениям свидетелей, которые довольно часто толком пояснить ничего не могут, т.к. ничему они не свидетели, а, зачастую - соучастники! - считает юрист. - Позиция обвинения в этом случае: лучше хороший свидетель, чем никакой подсудимый! Такие у нас реалии! Оправдательных приговоров сейчас неизмеримо меньше, чем в 1937 году. Даже тогда до 30% доходило! Посмотрите статистику - сколько у нас уголовных дел в год рассмотрено? Тысячи! А оправдательных приговоров? Штуки, даже не десятки!

Цифры

«В 2020 м году в Алтайском крае судами первой инстанции было вынесено около 12 тысяч обвинительных приговоров, из них 10 оправдательных» - такой ответ мы получили из официального ответа Сергея Рогового, начальника апелляционного отдела прокуратуры Алтайского края на запрос «Комсомолки». То есть, даже в судах первой инстанции количество оправдательных приговоров - менее одного процента! В этом году их на данный момент 11, но напомним, что это идет речь о судах первой инстанции. По некоторым из них решения еще не устоялись.

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