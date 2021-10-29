По новому кругу. На Алтае суд вновь оправдал экс-депутата, обвиняемого в смерти человека

В прошлом году районный суд уже оправдывал обвиняемого

Дежавю. 26 октября в Алтайском районном суде вновь вынесли оправдательный приговор бывшему депутату Роману Бруннеру. Дело семилетней давности превращается в долгоиграющую пластинку.

В прошлом году районный суд уже оправдывал обвиняемого. В марте в зале суд первой инстанции Бруннера освободил из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию. А в мае суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение.

Напомним, предпринимателя и бывшего депутата Романа Бруннера обвиняли в смерти человека и в угрозах расправой свидетелю. Причем, уголовное дело всплыло лишь через несколько лет после того, как пострадавшего похоронили.

Следователи объясняли это тем, что предприниматель Бруннер запугал основного свидетеля. По обвинительному заключению в мае 2014 года пострадавший мужчина подрядился на работу к Бруннеру, который являлся директором коммерческой организации в селе Алтайское. В качестве оплаты за работу мужчина получил спиртное и вместе со своим напарниками принялись сразу выпивать, забыв об обязательствах. Якобы, увидев это, депутат взбесился и избил битой «наклюкавшегося» работника так, что в больнице у него случился разрыв селезенки.

В марте прошлого года Романа Бруннера оправдали в связи с тем, что в деле появились новые экспертизы, которые не состыковывались с версией обвинения. Однако суд апелляционной инстанции это не устроило.

- Нынешний оправдательный приговор вынесен потому, что основной свидетель обвинения полностью отказался от своих показаний, - сообщил наш источник, присутствующий на судебном заседании. - Кроме того, в рамках второго уголовного дела против того же Бруннера, обвиняемого в угрозе свидетелю, была проведена лингвистическая экспертиза телефонных разговоров, в заключении которой говорится, что оперативные сотрудники оказывали воздействия на свидетеля и понуждали его к даче обвинительных показаний. По этому обвинению Бруннер также оправдан.

В законную силу приговор еще не вступил. Впереди - суд апелляционной инстанции.

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