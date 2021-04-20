Провела 8 месяцев в СИЗО: в Барнауле суд присяжных оправдал обвиненную в убийстве женщину

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд присяжных единогласно оправдал обвиненную в убийстве женщину. На основании этого вердикта 9 апреля 2021 суд вынес оправдательный приговор, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Зверское убийство

Стройная, красивая, с прямой спиной и тихим спокойным голосом - почти все судебные заседания 47-летняя Светлана Ларионова (имя изменено – прим. авт.) молчала и только когда огласили вердикт «Не виновна!» – разрыдалась. Она провела в СИЗО 8 месяцев. Пока обвиняемая была под стражей, умерла ее пожилая мама. Светлану обвинили в убийстве 73-летней соседки, которой кто-то размозжил голову замороженным куском мяса. По словам адвоката оправданной женщины Аркадия Козлова, в квартире было полно следов, указывающих на совершение убийства иным лицом, но следствие уцепилось именно за Ларионову, посещавшую потерпевшую в тот злополучный день.

- 7 августа 2020 года обвиняемая пришла в дом пенсионерки, где между ними произошел конфликт. Женщина нанесла несколько ударов по голове потерпевшей, после чего скрылась с места происшествия, - озвучивал свою версию региональный следственный комитет. Кстати, после вынесения оправдательного приговора прокуратура и СК воздержались от комментариев по этому делу.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Потом дело переквалифицировали по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

У следствия было видео с камер, на котором Ларионова выходит из дома и выбрасывает какой-то пакет. Это также легло в основу обвинения, хотя выброшенный пакет мог быть просто мусором, тем более, что его почему-то так и не нашли, чтобы провести необходимые экспертизы.

Занесла продукты

47-летняя Светлана была домохозяйкой и помогала мужу в цветочном бизнесе. С соседкой Татьяной Петровной (имя изменено – прим. авт.) они были знакомы уже несколько лет, в тот день Светлана заносила ей продукты. Это было примерно в 12.40, после короткой беседы обвиняемая ушла к себе в квартиру. Труп пенсионерки был обнаружен в 17.30 со следами насильственной смерти. Точное время смерти установлено не было.

Такие дела обычно раскрывают по горячим следам и лучшего кандидата на роль убийцы, чем Светлана просто не нашлось, хотя в 14.30 она уже была на приеме у врача, а по дороге говорила по телефону с родными – все говорят, что женщина была абсолютно спокойна.

- Идеальных убийств не бывает, преступник всегда оставляет следы. На месте преступления не было найдено ни одного следа, оставленного Светланой. Зато было немало следов одежды, обуви и отпечатков пальцев настоящего убийцы – но личность его следствием не устанавливалась. Все экспертизы по делу были подчинены одной цели - обнаружить следы Ларионовой, доказывающие её причастность к совершению убийства, - рассказывает адвокат.

Адвокат Аркадий Козлов Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Ее задержали на следующий день, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

- Поначалу было недоумение в связи с подозрением в убийстве, она, конечно, думала, что правоохранительные органы во всем разберутся. Но суд принял решение арестовать ее на время следствия. Практика складывается таким образом, что суды рассматривают вопрос о мере пресечения по подобным составам преступления чисто формально, хотя доказательств причастности к совершению преступления суду представлено не было, - рассказал Аркадий Козлов.

Суд присяжных

Дело рассматривалось в Октябрьском районом суде. Решение принимали шесть присяжных. Из 37 явившихся кандидатов было отобрано 12 человек, остальных отсеяли по разным причинам. Прокурор и адвокат могут отвести немотивированно по одному человеку, в остальных случаях отвод нужно обосновать. Например, при отборе присяжных защитники обычно отводят бывших сотрудников правоохранительных органов, чья работа была связана с уголовным преследованием.

- При отборе, например, спрашивается, считаете ли вы, что сам факт нахождения подсудимого под стражей свидетельствует, что он виновен? Это поможет устранить лиц, не склонных вникать в обстоятельства дела. Также я всегда интересуюсь, считают ли кандидаты в присяжные, что в нашем государстве должна исполняться смертная казнь? Это помогает отсеять жестоких людей. Интересно, что если в 2011-2013 годах на этот вопрос положительно отвечали большая часть явившихся на отбор кандидатов, то в 2020 на этот вопрос положительно не ответил никто, - рассказал Аркадий Козлов.

Доказательства по делу Светланы Ларионовой присяжные сочли неубедительными. Например, никак не подтвердился конфликт между женщинами. Наоборот, все свидетели говорили, что между ними были хорошие добрососедские отношения, а сама обвиняемая, как и потерпевшая, абсолютно неконфликтные люди. Заключения экспертов сыграли на руку стороне защиты – среди оставленных следов не было ни одного следа Светланы, а второе орудие убийства так и не нашли – помимо замороженной кости с мясом, женщину ударили неустановленным твёрдым тупым предметом.

В итоге присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт. Женщину освободили из-под стражи в здании суда. Но это еще не финал. Прокуратура подала апелляцию.

- Опротестовать вердикт присяжных практически невозможно, но приговор суда можно отменить из-за процессуальных нарушений, которые могли способствовать принятию присяжными несправедливого решения. Предположить исход рассмотрения апелляции в Алтайском краевом суде несложно, поскольку там решение будет приниматься уже без присяжных заседателей коллегией профессиональных судей, - говорит адвокат.

Они могут отменить приговор, тогда дело направят на новое рассмотрение судом присяжных в Октябрьский районный суд Барнаула.

Про систему

По всей стране суды общей юрисдикции выносят менее 1% оправдательных приговоров, большинство из них по преступлениям небольшой тяжести, например, причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством. Суд присяжных рассматривает более серьезные дела и почти в 25% случаев выносит оправдательный приговор.

- Система несправедлива, я сомневаюсь, что в остальных 99% случаев, когда человека признают виновным, у судьи не зарождаются сомнения по поводу правильности решения, - считает защитник.

«Палочная» система есть не только в полиции. За каждый оправдательный приговор, прокуратура получает взыскание, поэтому сделает все возможное, чтобы обвиняемый получил срок. По словам адвоката, на сегодняшний день судьи мало обращают внимание на критерий доказанности вины подсудимого, поскольку судья оценивает добытые доказательства по делу на основании внутреннего убеждения, в том числе и по вопросу их достаточности для вынесения обвинительного приговора.

- Судебную систему необходимо реформировать. Свыше 99% обвинительных приговоров по рассматриваемым уголовным делам говорит не о безупречной работе органов предварительного расследования, а об отсутствии состязательности сторон и презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве. Выход из сложившегося тупика видится в расширении категории дел, рассматриваемых судом присяжных. На мой взгляд, все уголовные дела по особо тяжким преступлениям должны рассматриваться судом присяжных, как это и было раньше при формировании российском судебной системы, - говорит Аркадий Козлов.

Если приговор в отношении Светланы Ларионовой оставят без изменения, она может потребовать у государства выплатить ей компенсацию за 8 месяцев ареста в СИЗО, незаконное привлечение к уголовной ответственности по ложному обвинению, а также взыскать затраты на услуги адвокатов.

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Перед прениями обвиняемый отморозок сменил адвоката, а заодно и версию, мол, зажигалку поднес друг, а его вины в этом нет. Присяжные не поверили его словам и признали 40-летнего подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью и не заслуживающим снисхождения (далее)