Алтайский политик-трансгендер выступил против обязательной вакцинации

Юлия Алёшина и её однопартийцы выступают против сегрегации в обществе Фото: Александр ЗАХАРОВ

Алтайское отделение политической партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет трансгендер Юлия Алёшина, опубликовало официальное заявление насчет вакцинации. Документ оказался в распоряжении «Комсомольской правды-Барнаул». В нем партийцы выступают против сегрегации в обществе.

- Мы – против дискриминации! В связи с расширением практики применения QR- кодов в Алтайском крае, хотим высказать отрицательное отношение к разделению общества на привитых и непривитых, к ограничениям на посещение общественных мест по данному принципу. Мы рассматриваем это как одну из форм дискриминации, и осуждаем подобную сегрегацию. Тем более с точки зрения борьбы с коронавирусом эффективность подобных действий весьма спорна, - говорится в документе.

Также в письме есть два других пункта. Партия отмечает, что вакцинация против ковида должна быть добровольной и призвала всех, у кого нет медотвода, все же поставить прививку. Девиз «Гражданской инициативы» - «действовать не принуждением, а убеждением». Кроме того, они считают, что у людей должно быть право выбора касательно вакцин: партийцы предложили допустить на рынок зарубежные вакцины, пусть даже и на коммерческой основе, однако данный вопрос решается на федеральном уровне.

Напомним, медики неоднократно заявляли, что единственный способ победить ковид – это всеобщая вакцинация. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, если ранее предполагалось, что для этого нужно привить 60% населения, то сейчас врачи делают ставку на 90-95% жителей региона. В ближайшее время вакцинировать начнут и детей, вакцина уже зарегистрирована.

- Вакцина предназначена для детей в возрасте 12-18 лет. Вакцинация не обязательная, несмотря на то, что прививка от ковида вошла в нацкалендарь, - отмечал Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В детстве, пока мама спала, я надевала ее вещи»: откровенное интервью первого в России политика-трансгендера

Юлия Алешина, ранее бывшая Романом, возглавила алтайское региональное отделение партии «Гражданская инициатива» (подробнее)

«Его наставница в гробу переворачивается»: алтайский политик-трансгендер ответил Милонову на критику

Политик-трансгендер с Алтая обвинил Милонова в нездоровом интересе к ЛГБТ-сообществу (подробнее)

Когда на Алтай придет самый опасный штамм коронавируса «Омикрон»

По мнению министра здравоохранения Дмитрия Попова надежды на то, что вирус обойдет регион, нет (подробнее)