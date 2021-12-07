Когда на Алтай придет самый опасный штамм коронавируса «Омикрон»

В конце декабря на Алтай могут завести вакцину для детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Алтайском крае в ближайшее время. Об этом «КП»-Барнаул» рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, надежды на то, что вирус обойдет наш регион нет.

- У нас активно идет миграция населения, достаточно серьезно развита туристическая отрасль, да и в мире давно нет границ. Первые штаммы, которые появились в ЮАР или Китае, сегодня уже регистрируются в Европе. Скоро дойдут до нас, - говорит министр.

Особенность «Омикрона» заключается в его мутациях, благодаря которым, он легко проникает в клетки организма и распространяется быстрее остальных штаммов. Также его отличием может стать способность преодолевать иммунитет к COVID-19.

- Если новый штамм ковида будет носить более агрессивный характер, мы столкнемся с новой волной, может быть даже превышающей все предыдущие. Система здравоохранения будет перегружена, - сказала Дмитрий Попов.

По его словам, сейчас в крае наблюдается снижение уровня заболеваемости после так называемого плато. В настоящее время в регионе развернуто порядка 4,8 тыс. коек в ковидных госпиталях. Их загруженность составляет порядка 76 %.

Что касается лечения нового штамма, то специфичных препаратов, как и от предыдущих видов ковида, на сегодня не разработано. Поэтому медики делают ставку на препараты общего действия, которые оказывают комплексное воздействие.

- В любом случае это тот же самый вирус, как бы мы его не называли. Да, он приобрел определенные характеристики, более активно проникает в клетку, но основные его признаки остались прежними, - считает глава алтайского минздрава.

Основную ставку ученые делают на вакцинацию. Судя по всему, коронавирус, будет мутировать постоянно, следовательно, и вакцина как при гриппе будет обновляться ежегодно.

При этом, если раньше, как предполагалось, для победы над ковидом достаточно вакцинировать 60% населения, то теперь эти ожидания не столь оптимистичны. Сегодня перед минздравом стоит задача привить 90-95% населения.

Детская вакцина может поступить в Алтайский край уже в течение месяца, в настоящее время она зарегистрирована и проходит месячный карантин. Поставить ее могут уже в конце декабря, распределять препарат по регионам будет минздрав.

- Вакцина предназначена для детей в возрасте 12-18 лет. Вакцинация не обязательная, несмотря на то, что прививка от ковида вошла в нацкалендарь, - сказал Дмитрий Попов.

Глава минздрава уверен, что заставлять жителей прививаться нет смысла – да и опыт показывает, что пик желающих привиться совпадает с ростом числа заболевших.

- Мы столкнулись с ситуацией, когда желание у людей поставить прививку совпадало с ростом заболеваемости, а не QR-кодами. Во время третьей волны в июле, мы имели пиковое количество обратившихся на вакцинацию. Далее был постепенный спад до тединичных обращений и снова всплеск в сентябре, - говорит Попов.

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