«Его наставница в гробу переворачивается»: алтайский политик-трансгендер ответил Милонову на критику

Ранее Юлия Алешина была Романом. Фото: Александр ЗАХАРОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался по поводу того, что региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае возглавил трансгендер.

- Партия должна ее либо выгнать к чертям собачьим, либо распуститься. Если она не согласится, то нужно запретить эту партию, к тому же она давным-давно никому не нужна. Это, конечно, позор. Это попытка протащить западный стереотип. Я считаю, что в российской политике такие лица должны быть категорически запрещены, — сказал Милонов радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о 31-летней Юлии Алешиной, уроженке Барнаула, которая решила сменить пол (ранее она была Романом). Алтайский политик ответила Милонову, намекнув, что его интерес к ЛГБТ теме обусловлен личными проблемами.

- Его интерес к теме ЛГБТ неоднократно обсуждался в СМИ, как только всплывает эта тема, там сразу Милонов. Но мой взгляд этот интерес неспроста. Согласно теории Зигмунда Фрейда, ярые противники ЛГБТ – это люди, которые сами являются таковыми, просто они не могут принять это в себе либо скрывают. Я рекомендую Милонову обратиться к психологу за профессиональной помощью, - сказала Алешина.

Также политик высказалась о деятельности депутата.

- За Милонова стыдно. Я думаю, что Галина Старовойтова, его наставница и помощником которой он работал в 90-е годы, в гробу переворачивается от его политической деятельности, - говорит Алешина.

О Юлии Алешиной стало широко известно несколько дней назад после публикации ее интервью в СМИ. Пока что она еще только привыкает к вниманию прессы.

- Не спала сегодня до 4 утра из-за новостного сюжета. Меня повергло в шок, что про меня говорили только в мужском роде, использовали глаголы в мужском склонении, называли в основном мое старое имя. Я много смотрела передач и новостей про трансгендеров, но с таким не сталкивалась ни разу, - поделилась лидер региональной партии.

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