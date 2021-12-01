Чтобы не сорвать отопительный сезон, алтайским муниципалитетам посоветовали перейти на «местное» топливо

Ситуация с нехваткой угля в Алтайском крае начала решаться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с нехваткой угля в Алтайском крае начала решаться. В Минстрое на этой недели объявили дополнительные торги на поставку топлива для муниципалитетов, в которых была угроза срыва отопительного сезона. Министр Иван Гилев на выездном совещании порекомендовал главам районов прорабатывать механизмы приобретения бурого угля от местного Мунайского поставщика.

Торги на поставки угля

По словам начальника управления по развитию коммунальной инфраструктуры Алтайского края Евгения Григоренко, в настоящее время организованы дополнительные торги на покупку угля районам, в которых есть угроза срыва отопительного сезона. В планах приобрести 50 тысяч тонн топлива, сообщает «ТАСС».

- В целях систематизации и повышения эффективности работы в части топливной безопасности региона Минстроем края объявлены дополнительные совместные торги на поставку угля для муниципальных нужд для тех муниципальных образований, где складываются риски с поставками топлива в текущем осенне-зимнем периоде. Всего на участие в торгах подано 34 заявки от 19 муниципальных образований края в общем объеме 47,4 тыс. тонн, - отметил Евгений Григоренко.

Сейчас в регионе сформирован резервный запас угля, его объем около 30 тысяч тонн, топливо размещено на 12 угольных площадках края, при этом уже 9,6 тысяч тонн выделили 11 муниципалитетам, где была нехватка топлива.

Ранее на совещании министр строительного и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев отметил, что решение проблем с поставками угля - общая задача глав районов и чиновников.

- Прошу обратить пристальное внимание руководителей муниципальных образований на участие в совместных торгах по закупке угля. Те районы, которые отказались от участия в них или там, где эта работа была проведена не в полном объеме – сегодня имеют сложности с запасом топлива на угольных площадках. Отдельно добавлю, что наша совместная задача – не допустить срыва отопительного периода. Все технические нарушения должны устраняться оперативно, поэтому еще раз обращаю внимание на необходимость выстраивания диалоговых и взаимовыгодных отношений всех ответственных структур. В свою очередь Правительство Алтайского края в этом направлении готовит предложения и правки, в том числе в федеральное законодательство, – отметил министр.

Уголь с местного разреза

Выездное совещание Минстроя прошло в Целинном районе, на котором министр Иван Гилев порекомендовал главам муниципалитетов наладить механизмы с поставками бурого угля с местного Мунайского разреза. Отметим, что это единственный функционирующий разрез на территории Алтайского края. Бурый уголь уже показал свою эффективность в теплоснабжении социальных объектов и населения в Целинном и многих других районах.

- Сегодня в районе отопительный период 2021-2022 годов идет стабильно, в том числе во многом благодаря гибкому и качественному взаимодействию с нашими мунайскими поставщиками, - рассказал глава Администрации Целинного района Виктор Бирюков.

Иван Гилев подчеркнул, что поставки угля от них идут стабильно, а цены зафиксированы. На данный момент запасов, а также производственной мощности Мунайского разреза хватит для отопления объектов малой теплоэнергетики Алтайского края.

О ситуации с углем в регионе

На протяжении двух месяцев периодически поступали жалобы о нехватке угля из Третьяковского, Немецкого, Змеиногорского, Рубцовского, Поспелихинского, Локтевского районов и Славгорода. Сейчас ситуация стабилизировалась во всех районах, кроме Локтевского. Там было принято решение выдавать нуждающимся по тонне от поставщика из Горняка. Приоритет отдается семьям с детьми и инвалидами.

Напомним, что причина дефицита топлива в некоторых районах - перебои с поставками угля и отсутствие подвижного состава. Сбои с поставками произошли из-за резкого роста цен на топливо, который завозят из Кемеровской области и Казахстана. Дефицит связан с тем, что большую часть угольной продукции поставщики отправляют на экспорт.

Отметим, что Министерство строительства Алтайского края в Минэнерго РФ отправило письмо с просьбой рассмотреть на федеральном уровне поставки угля добывающими предприятиями для нужд населения по социально ориентированным ценам.

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