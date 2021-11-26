На Алтае в замерзающем районе нуждающимся семьям решили выдать по тонне угля

25 ноября в Алтайском каре прошло совещание регионального Минстроя, на котором обсудили проблемы, связанные с поставками углями. ФОТО: пресс-служба регионального Минстроя

25 ноября в Алтайском крае прошло совещание регионального Минстроя, на котором обсудили проблемы, связанные с поставками угля. Главы районов, жители которых жаловались на нехватку топлива, рассказали о ситуации, которая сложилась в регионе на данный момент, сообщает пресс-служба ведомства.

Ажиотаж снизился, но опасения остались

В настоящее время проблемы с углем из-за отсутствия подвижного состава остаются в Локтевском районе. Глава муниципалитета Галина Глазунова отметила, что администрация района приняла решение выделить нуждающимся по тонне угля, который есть у поставщика из Горняка. На данный момент топливо получили 73 из 238 нуждающихся в этом семей. Приоритет отдается семьям с детьми и инвалидам.

- Ажиотаж немного снизился, но ситуация остается острой, и есть опасение, что поставок угля не будет. «Алтайуголь» из Бийска предлагают цену – 2,7 тыс. рублей с самовывозом, а в Рубцовске это будет стоить уже 4,1 тыс. рублей. Кемеровские поставщики просят по 4,2-4,3 тыс. рублей. Плюс доставка – итого получится 5 тысяч. А у нас установленная предельная цена для населения – 3,8 тысяч, - говорит Глазунова. – Местные предприниматели сказали, что будут торговать не выше предельной, так как к вопросу уже проявляет интерес прокуратура.

В настоящее время представители Локтевского района запросили в Казахстане бурый уголь и сейчас ждут соответствующего коммерческого предложения. Тем временем представители краевых властей посоветовали создавать муниципальный запас угля.

- Обычно это делают предприятия. Но теперь есть понимание, что и для населения это тоже нужно делать, чтобы не возникало ситуаций, когда людям нужен уголь, а его нет, - сказал Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ Алтайского края.

Что происходит в других районах

- Сегодня мы вызвали на обратную связь районы, из которых поступали жалобы от жителей на отсутствие угля. На данный момент на особом контроле находится обеспечение твердым топливом жителей Локтевского района, где ситуация остается напряженной, - подытожил Иван Гилев.

А вот в других районах ситуация с углем более менее стабилизировалась. В Рубцовске есть полторы тысячи тонн для продажи населению, в Славгороде и Каменском районе - по две тысячи тонн. Главы регионов отметили, что цены у поставщиков подорожали, тем не менее, дефицита угля нет, большая часть населения и вовсе успела купить топливо летом еще по выгодным ценам.

- Считаем, что необходимо продолжить мониторинг наличия угля для реализации населению на территории не только Локтевского района, но и тех муниципалитетов, где ситуация стабилизирована. Продолжим поиск тех механизмов и мер, с помощью которых наиболее эффективно отработаем с поставщиками, - отметил Иван Гилев.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи АКЗС Игорь Панарин подытожил, что на данный момент периодические перебои с поставками угля все еще бывают в Рубцовске, Третьяковском и Змеиногорском районах. Полностью нормализовалась ситуация в Алейске, Славгороде, Каменском, Поспелихинском, Немецком и Змеиногорском районах.

Соцподдержка

Во время заседания министр социальной защиты края Наталья Оськина рассказала о мерах поддержках населения:

- Хочу добавить, что в Алтайском крае существует несколько видов поддержки для нуждающихся граждан – это в том числе компенсация на оплату услуг ЖКХ и краевая субсидия. По нашим данным, более 74% граждан, относящихся к льготным категориям, такую помощь уже получили, из них большинство приобрели топливо заблаговременно, им уже выплачены соответствующие компенсации. Между тем, практически не поступало заявлений от жителей тех районов, где сегодня ситуация с углем остается напряженной, - подчеркнула Оськина.

Кстати, министр отметила, что субсидии действуют не только на сам уголь, но и на его перевозку - возвращается до 50% затрат.

Полезный телефон

Вопросы о компенсациях и субсидиях можно уточнить по телефону горячей линии Министерства социальной защиты Алтайского края: +7 (3852) 27-36-01.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии высказал свое отношении к росту цен на уголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В некоторых районах Алтайского края жителям не хватает угля

Дефицит топлива возник в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и некоторых других районах (подробнее)