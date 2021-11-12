«Перечеркнули годы безупречной службы»: экс-чиновника отправили в колонию строгого режима на 9 лет

Сергей Демин. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

В Алтайском краевом суде прошло заседание, на котором коллегия судей рассмотрела приговор первой инстанции в отношении бывшего вице-мэра Сергея Демина. В сентябре Железнодорожный районный суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима по статье о взяточничестве.

Приговор

Демина признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным суда и следствия, в 2019 году бывший чиновник назначил своего знакомого Александра Канакова на должность руководителя компании «Барнаулкапстрой» (100 % акций принадлежало барнаульской администрации). В благодарность Канаков оплатил ему путешествие в Испанию. Также Демину инкриминировали, что он и вновь назначенный руководитель требовали у одного из застройщиков взятку.

Бывший чиновник принимал участие по ВКС (видеоконференцсвязь) из СИЗО, его интересы представляли сразу два адвоката – Сергей Гегельганс и Алексей Акатов. Они просили оправдать бывшего чиновника, указывая, что доказательств его вины нет, а все обвинение, по большому счету, строится на показаниях одного заинтересованного человека. Также сторона защиты настаивала, что у Демина фактически не было полномочий единолично назначить Канакова на должность.

Прокурор просил в свою очередь увеличить сумму конфискации. В итоге суд оставил без изменения приговор в части назначенного срока, но удовлетворил прошение прокурора.

- Суд апелляционной инстанции определил приговор суда первой инстанции в отношении Демина Сергея Олеговича изменить. Увеличить размер подлежащего конфискации в собственность государства эквивалент полученного Деминым в результате совершения преступлений денег, предметов, услуг до 3 758 961,5 рублей. В остальной части приговор оставить без изменения, - огласила судья

Последнее слово

По словам самого Сергея Демина, ему назначили такой срок лишь потому, что он не признал свою вину.

- Я всегда был далек от судебных разбирательств, мое представление о судебных разбирательствах основывалось на книгах и фильмах. Судебный процесс с моим участием меня очень удивил и шокировал. Если сократить все то, что происходило в течение почти года, то все свелось к тому, что гособвинитель зачитал заключение следователя, затем повторил слово в слово его на прениях. Мои адвокаты заявили большое количество возражений, но судья, ничего не учтя, практически повторила обвинительное заключение следователя в приговоре, - сказал во время последнего слова Сергей Демин.

По его словам, не было справедливого разбирательства.

- Мало того, что меня обвинили в том, чего я не совершал. При этом перечеркнули годы безупречной службы. Таким приговором, по всей видимости, решили уничтожить меня и мою семью. Жестокий приговор вынесли только потому, что я не признал вину. Еще на следствии мне говорили – признаешь вину и получишь минимальный срок. А не признаешь – будет по полной программе. Но как я могу признать то, что я не совершал, – сказал бывший чиновник.

Также он высказался по поводу того, что суд первой инстанции не учел ошибок следствия:

- Это наводит на мысль, что приговор был написан заранее и все мои и адвокатов доводы никакой роли не играли. Следствие, на мой взгляд, сознательно исказило мои должностные полномочия, собрав в кучу полномочия замглавы города и председателя совета директоров. Зачем Конакову меня благодарить за назначение на должность, если других кандидатур не было, и он предварительно прошел процедуру согласования с главой города.

Однако суд и второй инстанции не учел доводов защиты. Адвокаты собираются обжаловать решение в кассации.

- Предметное обжалование будет зависеть от мотивировки. Ее мы получим в суде первой инстанции. Мы не согласны с решением, - заявил адвокат Деменева Алексей Акатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания вице-мэра Барнаула Сергея Демина

Чиновника взяли под стражу по обвинению во взяточничестве (подробнее)

Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет за взятку

Также он должен выплатить штраф (подробнее)

На семью бывшего вице-мэра Барнаула завели уголовное дело за неуважение к суду

В настоящее время назначены судебные экспертизы (подробнее)