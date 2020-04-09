2020-04-09T11:04:31+03:00
Происшествия

Вице-мэр Барнаула Сергей Демин останется под стражей в СИЗО

Алтайскому чиновнику не удалось обжаловать решение Октябрьского районного суда Барнаула
БОРЗОВ Денис
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Вицэ-мэр Барнаула Сергей ДеминВицэ-мэр Барнаула Сергей ДеминФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Алтайский суд признал законным арест вице-мэра Барнаула Сергея Демина, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь». Следствие посчитало, что чиновник мог попытаться скрыться или повлиять на показания свидетелей.

Это означает, что апелляция, которую направляла защита Демина, осталась без удовлетворения. Ранее арест в СИЗО чиновнику назначал Октябрьский районный суд Барнаула.

Замглавы Барнаула Сергей Демин, который занимался строительным комплексом, задержали сотрудники регионального управления ФСБ. По версии следствия он получал взятки от руководителя строительной фирмы за лояльное отношение к компании со стороны администрации города. Из обещанной суммы вознаграждения в 15 млн руб. чиновнику успели передать около трех млн руб.

Вице-мэр Сергей Демин «работал» вместе со своим подельником - уже находящимся в СИЗО руководителем муниципальной строительной организации «Барнаулкапстрой» Александром Канаковым. Он также обвиняется в получении взятки три млн руб. от все того же директора строительной фирмы за беспрепятственную приемку выполненных ею подрядных работ.

Сергей Демин отправился под стражу не просто так, следствие посчитало, что чиновник может попытаться скрыться, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей из числа своих подчиненных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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