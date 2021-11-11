В Барнауле мужчина натравил той-терьеров на полицейского

Собаки покусали мужчину. Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 50-летний мужчина может стать фигурантом уголовного дела из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции. Он спустил на него своих той-терьеров. Все произошло еще 9 октября, но известно об этом стало только сейчас.

- 9 октября ранее судимый мужчина применил насилие, спустив собак породы «Той-терьер» в отношении представителя власти, - сообщил источник «КП-Барнаул».

Сотрудники полиции приехали к подозреваемому, чтобы проверить сообщение о преступлении – пропало общедомовое имущество. Когда вошли в квартиру, то тут же и увидели пропажу, начали опрашивать хозяина дома. Мужчина стал вести себя агрессивно, а потом сказал собакам: «Фас!».

Сколько точно животных участвовало в нападении неизвестно, но полицейский получил травмы и до сих пор проходит лечение. После проведенной проверки материалы передали в краевой следственный комитет.

В пресс-службе ведомства подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Максимально строгое наказание подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

О хозяине собак известно, что ранее он привлекался к ответственности по статьям об угрозе убийством, причинении вреда здоровью средней тяжести и краже. Тогда ему удалось избежать уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

Это не первый случай, когда на сотрудников полиции пытаются спустить собак. В прошлом году на 56-летню жительницу Заринска завели уголовное дело. Полицейские пришли к ней после того, как получили информацию о том, что произошло хищение дизельного топлива на одном из транспортных предприятий. Женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров. Нападение удалось нейтрализовать без применения оружия.

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