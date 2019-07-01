В Барнауле собака напала на ребенка и покусала за лицо

26 июня в Барнауле произошел ужасный инцидент: собака напала на пятилетнюю девочку и покусала ее за лицо. Жизни ребенка ничего не угрожает, однако шрамы могут остаться на всю жизнь.

Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul в Instagram, случай произошел в поселке Лесной. Пятилетняя девочка играла во дворе с другими детьми. Вдруг малышка подошла совсем близко к дворовой собаке, которая была на привязи. В этот момент животное кинулось на ребенка.

В больнице девочке диагностировали множественные укушенные рваные раны лица, волосистой части головы и надключично-плечевой области и шеи. По словам хирурга, сейчас угрозы жизни ребенка нет.

Отмечается, что в момент нападения собаки взрослые на улице отсутствовали. Семья благополучная, на учете не состоит.

Напомним, случаи нападения животных на детей в краевой столице нередки. Так, в начале июня огромный ротвейлер едва не покусал двух маленьких девочек, которые играли на детской площадке. Одной из девочек удалось забраться на крышу детского домика. Второго ребенка собака зажала внутри. Детей спасло то, что собака была в наморднике, однако обе девочки после случившегося находились в шоковом состоянии.

А весной этого года в Центральном районе Барнаула семилетнего ребенка покусала бездомная собака. В мае мальчика выписали из больницы, но теперь он боится выходить на улицу и проходит реабилитацию у психолога. Собака сильно повредила левую руку. У него была сломана одна фаланга и случилось загноение.

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