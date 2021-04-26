Следком возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

ЧП произошло 19 апреля в местном парке «Прометей» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на маленького мальчика в Рубцовске. Как сообщили в пресс-службе следкома, дело завели по статье «Халатность».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города, - подчеркнули в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

ЧП произошло 19 апреля в местном парке «Прометей». По словам очевидцев, стая бродяг напала на мальчика на глазах у его матери. Благо, что женщина вовремя среагировала, и ребенок отделался незначительными укусами. На место вызвали скорую медицинскую помощь, также факт нападения зарегистрировали в полиции.

К слову, как уточняют следователи, это уже не первый случай нападения животных. Так, только за апрель от них пострадали еще несколько жителей города. По данным городской прокуратуры, администрация Рубцовска не приняла должных мер по отлову бездомных собак, их содержанию и возврату в прежние места обитания. Через суд ведомство намерено обязать мэрию организовать эту работу.

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