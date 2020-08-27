На Алтае женщина натравила на полицейского собаку

Последствия нападения собаки

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Заринска, которая натравила на полицейских собаку.

Оперативники Алтайского ЛУ МВД России получили информацию о том, что произошло хищение дизельного топлива на одном из транспортных предприятий. Удалось выяснить, что горючее хранится на частном подворье у жителя Заринска. Он попал под подозрение, потому что является сотрудником этой компании.

Когда полицейские пришли на осмотр территории, супружеская пара стала препятствовать их действиям. Затем женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров.

- Нападение животного удалось нейтрализовать без применения огнестрельного оружия и специальных средств, - отмечают в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

В итоге потерпевший получил рваные раны правой голени. Коллеги помогли ему добраться в больницу, где полицейскому оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он проходит амбулаторно.

Тем временем, проверка информации о хищениях горюче-смазочных материалов продолжается. Устанавливается происхождение пяти двухсотлитровых бочек с дизельным топливом, обнаруженных полицейскими в гараже частного дома.

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