Последние новости Алтая на 20 октября: останки пропавшей школьницы, беременность в 14 месяцев и георгиевские ленточки вместо завязок

Место, где нашли останки школьницы Фото: Дарья Тяжина

Мы собрали последние новости Алтая на 20 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ОСТАНКИ ШКОЛЬНИЦЫ

Следственный комитет подтвердил, что найденные в Новоалтайске останки принадлежат пропавшей семь лет назад школьнице.

– В августе этого года в реке Черемшанка были найдены костные останки, принадлежащие ребенку. Следователями СК были назначены необходимые медико-криминалистические и генетические экспертизы, которые установили принадлежность данных костных останков пропавшей в 2014 году школьницы, – сказала старший помощник руководителя регионального СК Людмила Рязанцева.

БЕРЕМЕННОСТЬ В 14 МЕСЯЦЕВ

В Барнауле женщина из-за ошибки в документах оказалась беременной на 14-м месяце. Из-за «перенашивания» она чуть было не лишилась положенного по закону пособия за постановку на учет на ранних сроках. Оформить выплату можно до 12 недель беременности

Выяснилось, что срок в 57 недель образовался из-за ошибки сведений, которые подала медицинская организация. Вскоре ошибку заметили и женщине назначили пособие в размере в размере 5744 руб.

МЕШКИ, ПЕРЕВЯЗАННЫЕ ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ

В Горно-Алтайске разгорелся скандал – неизвестные перевязали строительные мешки с песком георгиевскими ленточками. Вскоре Следком и прокуратура региона начали проводить проверки.

– С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки. В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, – отметили в СК региона.