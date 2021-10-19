СК подтвердил, что найденные в Новоалтайске останки принадлежат пропавшей 7 лет назад школьнице

По неофициальной версии, девочка могла утонуть Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Следственный комитет подтвердил, что найденные в Новоалтайске останки принадлежат пропавшей 7 лет назад школьнице. Об этом «КП»– Барнаул» рассказала старший помощник руководителя регионального СК Людмила Рязанцева.

– В августе этого года в реке Черемшанка были найдены костные останки, принадлежащие ребенку. Следователями СК были назначены необходимые медико-криминалистические и генетические экспертизы, которые установили принадлежность данных костных останков пропавшей в 2014 году школьницы, – сообщила Людмила Рязанцева.

Ранее на сайте поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация, что девочка погибла. Как писал amic.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти не обнаружено. Якобы предполагается, что девочка утонула, и ее затянуло в ил. Однако это пока неофициальная версия. Как поясняют в СК, пока не идет речи о прекращении уголовного и следователи не дают точного ответа, при каких именно обстоятельствах умер ребенок.

– В настоящее время следователи СК продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения ребенка, – сообщила Людмила Рязанцева.

Напомним, школьница пропала без вести 28 марта 2014 году в Новоалтайске. 10-летняя девочка шла с подружкой домой. Они разошлись, когда ей оставалось идти несколько минут до дома по мосту через реку Малая Черемшанка и подняться в гору, но ее так и не дождались дома. Родители в этот же вечер обратились в отделение полиции.

Сразу были организованы масштабные поиски. Подключились полицейские, кинологи, МЧС, авиация, волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», местные жители. Дно реки обследовали водолазы. Спустя несколько дней нашли вещи девочки. Телефон и деньги, лежавшие в рюкзаке, были сухие.

Следователи возбудили уголовное дело и девочку объявили в федеральный розыск. Но на протяжении семи лет поиски были безрезультатны.

9 августа в Новоалтайске в реке у 2-й Садовой улицы мужчина-рыбак нашел случайно останки ребенка и сапожки. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что это скелет девочки. Позже появилась информация, что это может быть тело школьницы из Новоалтайска, которая пропала семь лет назад. По одной из версий, ребенка затянуло в ил, а теперь вынесло на поверхность.

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