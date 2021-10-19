Мешки с песком перевязали георгиевскими ленточками на Алтае

Мешки заметили в Горно-Алтайске. Фото со страницы пользователя kulnevagalina в Instagram

В Горно-Алтайске неизвестные перевязали строительные мешки с песком георгиевскими ленточками, символом воинской славы России. После появления информации в соцетях правоохранители проводят проверку, сообщает Следком региона.

Фотографии мешков, которые перевязали георгиевсикми лентами, на своей странице в Instagram разместила одна из местных жительниц. Девушка написала: «Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость». В комментариях пользователи возмутились увиденным, а вскоре снимки заинтересовали правоохранителей.

В Следкоме региона отметили, что строительные мешки с песком неизвестные перевязали лентами во время ремонта здания на улице Петра Сухова в Горно-Алтайске. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут виновных.

– С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки. В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, – отметили в ведомстве.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Добавим, что произошедшее заинтересовало и прокуратуру Республики Алтай. Представители ведомства также проверяют появившуюся информацию.

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