Жительница Барнаула по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности

Женщина состояла на учете в женской консультации при городской поликлинике №3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась беременной на 14-м месяце. Из-за «перенашивания» она чуть было не лишилась положенного по закону пособия за постановку на учет на ранних сроках. Оформить такую выплату можно до 12 недель беременности. Как рассказала женщина в паблике «Черный список Барнаул», она встала на учет еще на 3-4 неделе, но в пособии ей отказали.

– 1 сентября подала через госуслуги заявление, потом принесла лично в пенсионный фонд все необходимые документы. Сначала долго не рассматривали, продлили на 20 рабочих дней. Ну, думаю, ладно, все люди, большая загруженность. Но спустя месяц мне приходит отказ. Причина? На момент постановки на учет срок моей беременности составил 57 недель! – написала женщина.

В региональном отделении Пенсионного фонда «КП» прокомментировали, что срок в 57 недель образовался из-за ошибки сведений, которые подала медицинская организация. Женщина состояла на учете в женской консультации при городской поликлинике №3.

– Дата предполагаемых родов в документах была указана 29.04.2021., а дата постановки на учет 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель. <> В данном случае некорректные сведения, поступившие изначально из медицинской организации, повлияли на принятие такого решения, – рассказали «Комсомольской правде» в алтайском отделении ПФР.

В Пенсионном фонде обращают внимание, что такие случаи бывают крайне редко и отрабатываются оперативно. Для жительницы Барнаула ситуация разрешилась благополучно. Ей в итоге назначили пособие в размере в размере 5744 руб.

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