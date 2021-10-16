Признаки насильственной смерти не обнаружены: пропавшая 7 лет назад Ксюша Бокова погибла

Девочка пропала в марте 2014 года.

В Алтайском крае установили, что Ксюша Бокова, которую искали семь лет, погибла, сообщает «amic.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Экспертиза останков, которые обнаружили в августе 2021 года в реке у 2-й Садовой улицы, подтвердили, что они принадлежат девочке.

На днях на сайте поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация, что девочка погибла. Отряд принес соболезнования родителям девочки. Как сообщают источники издания, экспертиза показала, что останки, которые нашли в реке у 2-й Садовой улицы, принадлежат Ксюше Боковой. Эксперты не обнаружили признаки насильственной смерти. Есть версия, что девочку затянуло в ил, а спустя столько лет вытолкнуло на поверхность.

Редакция «Комсомолки» обратилась за комментарием в СК по Алтайскому краю. Официальный комментарий на момент публикации получить не удалось.

Ксюша Бокова пропала без вести 28 марта 2014 году в Новоалтайске. Девочка с подружкой шла домой после репетиции. Они разошлись, когда Ксюше оставалось идти несколько минут до дома по мосту через реку Малая Черемшанка и подняться в гору, но девочку так и не дождались дома. Родители в этот же вечер обратились в отделение полиции.

Девочку сразу начали искать сотни людей: полицейские, кинологи, МЧС, авиация, волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», неравнодушные жители. Несколько раз водолазы обследовали водолазы дно реки. Спустя несколько дней нашли вещи девочки. Рюкзак, в котором лежали деньги и телефон, был сухой. В версию утопления мало кто поверил, тем более по берегам реки был лед, поэтому девочка не смогла пробраться к реке. По водоёму специально установили сетку, чтобы вылавливать плывущие предметы, но это тоже не помогло в поисках.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего» и девочку объявили в федеральный розыск, были развешены листовки с ориентировками.

На протяжении семи лет поиски девочки прекращались и возобновлялись. Следственный комитет отрабатывал разные версии, в том числе похищение и варианты, о которых говорили экстрасенсы.

В августе 2021 года Алтайский Следком оповестил родителей Ксюши, что в реке Черемшанка были найдены вещи и останки девочки, которые могут принадлежать их дочери. Их вызывали в СК, чтобы взять образцы для проведения ДНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский следком: родители Ксюши Боковой отказались от опознания до результатов экспертизы

Исследования займут не менее месяца (подробнее)

Под Новоалтайском нашли Ксюшу Бокову, пропавшую в 2014 году

По предварительной информации, её затянуло в ил (подробнее)

Исчезновение Ксюши Боковой под Новоалтайском: как искали пропавшую в 2014 году школьницу

Предположительно, останки девочки нашли накануне, спустя долгих семь лет (подробнее)