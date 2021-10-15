Последние новости Алтая на 15 октября: арест опекунши сбежавших детей, подозрительный мужчина и препараты от COVID-19

Опекунша свою вину не признает Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 15 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

АРЕСТ МАЧЕХИ

На Алтае посадили под домашний арест 42-летнюю жительницу Крутихинского района, которая подозревается в истязании своих приемных детей. По данным следствия, опекунша систематически била четверых мальчиков. Не выдержав мучений, дети сбежали из семьи. Сама женщина свою вину не признает.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ГОРОЖАНИН

В Барнауле к детям во дворах пристает мужчина с бородавками на лице. Об этом сообщила жительница города в школьном родительском чате. По ее словам, незнакомец заводит с детьми беседу и предлагает конфеты. Мама школьницы успела разглядеть лицо, пристающего к детям горожанина и сфотографировала его спины. В полиции сообщили, что по данному факту проводятся проверки.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ КОВИДНЫХ БОЛЬНЫХ

В Алтайский край начали поступать лекарства для лечения амбулаторных пациентов с ковидом. Ранее жители региона жаловались на дефицит таких препаратов. При этом, по словам местных жителей, они не могли получить необходимые препараты ни в стационаре, ни по рецепту лечащего врача для лечения на дому. Однако в Миздраве утверждали, что ковидных госпиталях есть запас необходимых препаратов.