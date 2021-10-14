На Алтае арестовали мачеху, которая подозревается в истязании приемных детей

Обвиняемая вину не признает Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае арестовали 42-летнюю жительницу Крутихинского района, которая подозревается в истязании своих приемных детей. Ее посадили под домашний арест, сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании подозреваемой находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени опекун систематически причиняла несовершеннолетним физические и психические страдания путем нанесения побоев, – рассказали в СК.

Не выдержав мучений, дети сбежали из семьи. На данный момент они находятся в одном из детских учреждений края. Опекунша отрицает свою причастность к истязанию детей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в соцсетях появлялись сообщения о том, что детей в семье били, морили голодом и использовали как бесплатную рабсилу.