В медучреждения Алтайского края начали поступать препараты от коронавируса

Препараты поступают в край партиями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край начали поступать лекарства для лечения амбулаторных пациентов с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

– Мы стараемся как можно оперативнее провести необходимую маркировку всех партий препаратов, потому что знаем, как они нужны в медицинских организациях. Вчера маркировку мы проводили даже в ночь, - рассказала директор Аптек Алтая Ольга Калита.

Напомним, ранее жители региона жаловались на дефицит лекарств для больным с ковидом. При этом, по словам местных жителей, они не могли получить необходимые препараты ни в стационаре, ни по рецепту лечащего врача для лечения на дому. Однако в Миздраве утверждали, что ковидных госпиталях есть запас необходимых препаратов.