В Барнауле к детям во дворах пристает мужчина с бородавками на лице

В руке мужчина держал линейку и карандаш Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 октября в родительском чате школы № 102 Барнаула появилось звуковое сообщение мамы первоклассницы. Женщина с тревогой рассказывает, что возвращаясь с работы, увидела, как мужчина пытается пристать к играющим мальчикам:

«Подошел к мальчишкам, предлагал им конфеты, в руке держал линейку, карандаш. Затеял с ними разговор: «Вы же ученики». Но, увидев меня, свои позиции сдал и быстрым шагом ушел. Мальчишки от него сбежали, видимо, с ними проводились беседы».

Мама школьницы успела разглядеть пугающее лицо, пристающего к детям горожанина.

- Оно было в бородавках, о чем уже писали раньше в родительском чате, - рассказывает автор сообщения.

Напомним, что сообщения о мужчине, который пристает к детям в районе пересечения улицы Малахова и Павловского появились в родительских чатах еще в начале октября. Одна из родительниц рассказывала, что в районе дома №111 по улице Малахова к ее сыну, который шел пешком из школы стал приставать, по словам мальчика «старый мужчина»:

- Сначала предложил проводить его до квартиры, когда сын отказался, стал звать к себе под предлогом показать что-то интересное.

В тот раз, по словам женщины, мужчина гулял с черно- белой собакой. Тогда в одном из комментариев, появившихся при обсуждении, еще один родитель написал, что видел этого мужчину с бородавками на лице.

В этот же раз одной из родительниц удалось сфотографировать подозрительного человека, но только сзади, когда тот, ускорив шаг, уже начал удалялся.

- Меня все это просто потрясло, - делится эмоциями напуганная горожанка.

- В полицию действительно поступали сообщения подобного рода, - прокомментировали «Комсомолке» 7 октября в пресс-службе ГУ МВД, - оперативные сотрудники проводят проверку этих сообщений.

- Проверки продолжаются, еще не окончены, - сообщили « Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД 14 октября.

- Странно мне, что проверки продолжаются, а все эти приставания к детям происходят рядом с участковым пунктом полиции, - недоумевает Елена Клишина, мама школьницы.

Действительно, странно…

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