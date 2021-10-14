Последние новости Алтая на 14 октября: отключение отопления, барельеф Смертину и арест управделами

Отопления и горячей воды не будет с 09:00 до 20:00. Фото: Анна СЕМИНА

Мы собрали последние новости Алтая на 14 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В Барнауле 14 октября ограничат подачу отопления и горячей воды. В зону отключения попадут около 9 тысяч горожан. Аварийные бригады будут ремонтировать трубопровод и врезать в теплосеть новых потребителей. Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00. Температура в квартирах снизится всего на два градуса. Отопление и горячую воду отключат в домах на Комсомольском проспекте, улицах Молодежная, Путиловская и Димитрова, Пролетарская, Радищева и Партизанская. Полный список можно посмотреть здесь.

СКУЛЬПТУРА СМЕРТИНА

В Барнауле появится барельеф известному футбольному тренеру Геннадию Смертину. Идея увековечить память Геннадия Ивановича появилась у его сына Алексея Смертина. Форэскиз создал Николай Ерохин. На данный момент есть два варианта размещения скульптуры - дом на ул. Панфиловцев, 25, где жил Геннадий Иванович или площадка во дворе, на которой он тренировал своих сыновей и других мальчишек Индустриального района.

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ УПРАВДЕЛАМИ

В Барнауле суд избрал меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Накануне ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. В том году чиновник попытался скрыть факт срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края, стоимость которого составляла больше 80 млн рублей. На данный момент расследование уголовного дела по данному факту продолжается.