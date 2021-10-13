Управделами алтайского губернатора арестовали на два месяца

Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Фото: официальный сайт управделами губернатора и правительства Алтайского края

Центральный районный суд Барнаула избрал меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову. Накануне ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

- По ходатайству следствия УФСБ России по Алтайскому краю Центральным районным судом Барнаула ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - отметили в управлении.

Степанов обвиняется в использовании своей должности в корыстных целях, что повлекло «существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства». Так, в прошлом году чиновник решил скрыть факт срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края - многоэтажного гаража-стоянки в центре краевой столицы. Стоимость контракта составила больше 80 млн рублей, но, чтобы снизить затраты по договору, заказчик вместе с подрядчиком решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам государственной экспертизы получила отрицательную оценку. Причем подрядчик на тот момент уже начал подготовительные работы, и, не получив за них плату, обратился в суд за возмещением затрат.

- Он также был осведомлен, что нормативный правовой акт Администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был, - пояснили в ФСБ.

Расследование уголовного дела по данному факту продолжается.

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