ФСБ задержала управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова

Решается вопрос о заключении управделами под стражу. Фото: официальный сайт управделами губернатора и правительства Алтайского края

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

– В 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. В результате проведенного аукциона определен подрядчик для выполнения работ по возведению объекта. Стоимость заключенного государственного контракта составила более 80 млн рублей, – отметили в ведомстве.

Для снижения затрат по госконтракту, заказчик вместе с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию, которая по итогам государственной экспертизы получила отрицательную оценку. Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил и в итоге обратился в арбитражный суд для возмещения затрат.

– В 2020 году управделами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения госэкспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика, – отметили в ФСБ.

Андрею Степанову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела. Решается вопрос о заключении управделами губернатора под стражу.