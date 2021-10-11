Почти 9 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды и отопления

Подачу ресурсов ограничат на 11 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 14 октября ограничат подачу отопления и горячей воды. В зону отключения попадут почти 9 тысяч барнаульцев, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

- Ориентировочно 11 часов не будет отопления и горячей воды в 67 многоквартирных и семи частных домах, четырёх образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района Барнаула. Энергетики вынуждены приостановить подачу ресурса для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали, - отметили в СГК.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00 в четверг, 14 октября в домах на Комсомольском проспекте, улицах Молодежная, Путиловская и Димитрова. Аварийные бригады будут ремонтировать трубопроводы 1969 года постройки. Также в это время работы будут проходить в зоне улиц Пролетарская, Радищева и Партизанская. Там будут врезать в теплосеть новых потребителей сити-квартала «Ютссон».

Энергетики приносят свои извинения за неудобства. По их подсчетам, температура в квартирах во время работ снизится всего на два градуса.

Полный список отключений можно посмотреть здесь.