Последние новости Алтая на 13 октября 2021 года: задержание управделами, полицейские в школах и трамваи для Бийска

Андрею Степанову предъявили обвинение Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 13 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

– Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, – резюмировали в ФСБ.

ПОЛИЦИЯ В ШКОЛАХ

В чатах учебных заведений Барнаула вновь прошла волна фейков. Распространители ложных сообщений на этот раз присылали информацию о якобы подготовке к теракту. В итоге полицейских направили в крупные школы краевой столицы.

– Источником информации о якобы возможных нападениях в образовательных учреждениях стали соцсети и мессенджеры. Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка. Органы правопорядка Алтайского края проверяют информацию, превентивно в школы направлены сотрудники МВД для усиления охраны образовательных учреждений, – отметили в пресс-службе правительства региона.

ТРАМВАИ ДЛЯ АЛТАЙСКОГО НАУКОГРАДА

Несколько трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Барнаулу, направят в Бийск.

– Сначала трамваи будут переданы на баланс администрации краевой столицы, после чего оформлены в краевую собственность, после этого планируется перейти к распределению трамваев между Барнаулом и Бийском, – заявил заместитель министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.