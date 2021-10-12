В Бийск доставят несколько «собянинских» трамваев

Первую партию трамваев марки Tatra T3 SU из Москвы доставили в Барнаул 28 сентября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Часть трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Барнаулу, доставят в Бийск. Об этом во время онлайн-форума рассказал замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

– Сначала трамваи будут переданы на баланс администрации краевой столицы, после чего оформлены в краевую собственность, после этого планируется перейти к распределению трамваев между Барнаулом и Бийском, – сказал Никитюк.

Он уточнил, что трамваи привезут в Бийск за счет бюджета алтайского наукограда.

Первую партию трамваев марки Tatra T3 SU из Москвы доставили в Барнаул 28 сентября. Всего Алтайский край получит 10 вагонов.