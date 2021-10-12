Полиция нагрянула в барнаульские школы после сообщений о возможной стрельбе

В социальных сетях некоторые школьники уже делятся фото сотрудников при исполнении – на них каски и бронежилеты Фото: Олег УКЛАДОВ

В чатиках учебных заведений Барнаула вновь прокатилась волна «вброса». На этот раз распространители фейка пересылают сообщения о якобы подготовке к теракту. Полиция уже отреагировала на сообщения – сотрудники органов внутренних дел наведались в самые крупные школы города, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

- Вот уже неоднократно пишут в чат-бот телеграма по поводу экипированных сотрудников в школах города. Да, по чатикам и группам зафорсили скрины переписок, мол, в Барнауле некие люди готовятся совершить страшные дела при помощи ружья, - говорится в посте.

Судя по скриншотам рассылаемых сообщений, неизвестные школьники (возможно, и вовсе не из нашего региона) обсуждают, что группа учеников планирует устроить стрельбу. Кто-то сообщает, что «в рандомную (случайную, прим. ред.) школу зайдут 10 стрелков», другие – что теракт планируется в машиностроительном колледже. При этом посты с фейковыми переписками подкрепляются жуткими фотографиями патологоанатомического мешка, из которого вытекает кровь, а также фото неизвестного мужчины в балаклаве и с подозрительной спортивной сумкой.

Как уточняет автор канала, по закону, полиция обязана реагировать даже на такие сомнительные сообщения, особенно, учитывая недавние события. В социальных сетях некоторые школьники уже делятся фото сотрудников при исполнении – на них каски и бронежилеты.

«Комсомолка» запросила комментарий в ГУ МВД по Барнаулу, но оперативно получить его не удалось.

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