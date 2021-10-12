Последние новости Алтая на 12 октября: дети в рабстве, вечеринки в разгар пандемии и субботник на Белухе

Следком возбудил дело по факту издевательств над детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 12 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ДЕТЬМИ

Алтайские следователи возбудили уголовное дело после сообщения о издевательствах над детьми, проживающими в опекунской семье. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, четверо мальчиков проживали с опекунами в селе Заковряшино Крутихинского района. Несовершеннолетних систематически избивали, плохо кормили, а также заставляли много работать.

КЛУБЫ ЗАПЛАТЯТ ШТРАФ

В двух барнаульских клубах застали вечеринки в разгар четвертой волны пандемии коронавируса. Проверку антиковидных ограничений в ночных заведениях проводили представители Роспотребнадзора, полиции и администрации Центрального района.Массовые развлекательные мероприятия на момент внезапного визита комиссии проходили в барнаульском ресторане “Казанова” и клубе NEON. За нарушение действующего указа губернатора им грозит штраф или приостановка деятельности.

ЭКОАКЦИЯ НА БЕЛУХЕ

В Республике Алтай завершилась экологическая акция «Очищение Белухи». Всего за несколько дней волонтерам удалось собрать у подножия 120 мешков мусора.

- Нам предоставили транспорт по доставке волонтеров, «КАМАЗ» для мусора, Одна из бийских фирм привезла вкусные эко-супы, рыбаки делились рыбой, охотники - мясом. Но, пожалуй, самым волнительным и душевным был подарок от матери пятерых детей, которая отправила волонтерам, приехавшим очищать священный места Алтая, мешок картошки, - рассказал лидер движения “Мусорная лавина” Евгений Егоров.