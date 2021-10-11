«Мешки с мусором несли на руках». На Алтае завершилась экологическая акция у Белухи

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Горном Алтае завершилась экологическая акция «Очищение Белухи». За пять дней волонтеры со всех концов страны собрали на тропах, ведущих к одной из самых знаменитых вершин мира, 120 мешков мусора. И это только начало.

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В общей сложности мы очистили 10 километров труднодоступных мест, - рассказал «Комсомолке» Евгений Егоров, лидер движения «Мусорная лавина».

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сам Евгений удивлен и восхищен откликом, который вызвала эта акция.

- Сразу же после того, как мы объявили о наборе добровольцев, откликнулись энтузиасты со всех концов страны и даже из-за рубежа, - рассказывает Егоров. - Группа была создана быстро, многим желающим пришлось отказывать, места были ограничены.

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В благородную акцию тут же включились администрация Усть-Коксинского района и сотрудники природного парка «Белуха».

- Нам предоставили транспорт по доставке волонтеров, «КАМАЗ» для мусора, - рассказывает Егоров, - одна из бийских фирм привезла вкусные эко-супы, рыбаки делились рыбой, охотники - мясом. Но, пожалуй, самым волнительным и душевным был подарок от матери пятерых детей, которая отправила волонтерам, приехавшим очищать священный места Алтая, мешок картошки.

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

При этом местные жители, вдохновившись примером, тоже устроили субботники в окрестностях ближайших сел.

Кстати, во время субботника к волонтерам вышли зарубежные туристы, которые приехали на Алтай в охотничий тур. Один из французов, услышав, чем те занимаются, отправился на уборку мусора, отбросив охоту.

Базовый лагерь волонтеров был разбит на тропе к Кучерлинскому озеру. Приключения начались уже на утро, когда участники чистого похода проснулись среди снега.

- Палатки от мороза были как ледяные замки. Выбравшись наружу, мы увидели невероятную красоту и…медвежьи следы, - вспоминает Евгений.- Зверя отпугивали стрельбой из сигнального оружия. Пока разожгли костер, на котором варилась вкусная геркулесовая каша, выглянуло солнце, снег начал таять и вновь зиму сменила великолепная золотая осень.

Каждый день участники «генеральной уборки» выходили в радиальные походы. Обратно на руках приносили мешки с мусором. В итоге кузов «КАМАЗа» был загружен до отвала.

Акция мгновенно нашла отклик у добровольцев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Кроме современного пластика, на тропах было много мусорных захоронений от походов, совершенных в прошлом веке, - рассказывает Егоров. - К примеру, советские банки из-под сардин со времен, когда человек не летал в космос. Много всякого хлама было - обувь, альпинистские «кошки» и т.д.

Подсказка КП

Как присоединиться к движению

Продолжение «генеральной уборки» Белухи запланировано на июнь.

- За лето мы с дирекцией Природного парка «Белуха» планируем очистить от мусора другие и тропы у подножия знаменитой горы, а также берега озер Кучерлинского и Аккем, Долину Ярлу и Долину Семи озер, - рассказывает Евгений Егоров.

Узнать подробности можно на сайте musornayalavina.ru и по телефону 8-913- 994-56-58.

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