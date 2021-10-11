Морили голодом и били: жители алтайского села сообщили об издевательствах над детьми в приемной семье

Несовершеннолетних использовали как бесплатную раб-силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проверяют информацию об издевательствах над детьми, проживающими в опекунской семье в селе Заковряшино Крутихинского района. Женщина, пожелавшая остаться анонимом, пишет в паблике «Барнаул 22» о том, что детей не только били и плохо кормили, но и заставляли работать.

- В семье К. под опекой проживали четыре мальчика (младший в 5-ом, старший – в 8-ом классе). Дети жили в этой семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам. Дети неоднократно жаловались учителям на такое отношение, учителя звонили матери. Она в ответ говорила, что все хорошо, дети врут, - отмечает автор, у которой в селе проживают пожилые родители.

Голод подтолкнул ребят на воровство, и они начали красть хлеб из школьной столовой. Узнав об этом, директор распорядился увеличить им порции. Дома, по словам женщины, детей кормили скудными пайками: кусок хлеба, один огурец и один помидор.

Кроме того, несовершеннолетних использовали как бесплатную раб-силу – один из детей все лето с 6 утра до поздней ночи пас стадо овец, а остальные дети работали в огороде, следили за домашним хозяйством и так далее. Выходить за пределы дома им запрещалось, да и вообще разговаривать ни с кем не разрешали, а за непослушанием следовала порка…

- 2 октября их избили за то, что они неправильно управились. Дети не выдержали всего этого и смогли убежать из дома. Полицию в этот день вызвали посторонние люди, которые увидели избитых детей и просто ужаснулись, в каком они состоянии, - добавила женщина.

После этого случая специалисты провели экспертизу, сняли побои и диагностировали истощение. Всех детей направили в детскую больницу, а уже оттуда – в Романовский детдом.

Автор подозревает, что дело об издевательствах над мальчиками пытаются «замять». Она призвала осветить данную историю и не допустить, чтобы дети вернулись в ту семью.

К слову, прокуратура Крутихинского района уже начала проверку по факту нарушения прав детей. Ведомство изучит все обстоятельства жизни несовершеннолетних, а также проверит, как органы опеки и попечительства контролировали проживание детей в данной семье.

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