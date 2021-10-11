Двум ночным клубам в Барнауле грозят штрафы за нарушение антиковидных ограничений

Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли очередные проверки антиковидных ограничений. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в двух ночных заведениях нашли нарушения.

В число представителей комиссии вошли специалисты Роспотребнадзора, полиции, администрации Индустриального района. На момент проверки в барнаульском ресторане «Казанова» проходил праздник с большим числом людей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в указ губернатора Алтайского края № 44, на территории края организация и проведение массовых мероприятий, в том числе, зрелищно-развлекательных, а также оказание услуг аналогичного характера возможны при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости. Проведение дискотек, в том числе, в ночных клубах, совсем запрещено, - напомнила председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Индустриального района Наталья Крылова.

Также вечеринка проходила в клубе NEON. Комиссия разъяснила управляющей заведением, что проведение данного мероприятия идет вразрез с действующим указом губернатора.

Все нарушения были зафиксированы в протоколах. Материалы будут переданы в суд. Так, заведениям грозит штраф или приостановка деятельности.