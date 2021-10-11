Последние новости Алтая на 11 октября: брошенный ребенок, львята и «Темп»-победитель

Новорожденные львята (фото: скриншот видео Zoo22.ru)

Мы собрали последние новости Алтая на 11 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Горе-мать

По материалам прокурорской проверки следователи регионального Следкома возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранительные органы считают, что сотрудники системы профилактики неверно действовали в случае с семьей, где воспитывался ребенок-инвалид из Барнаула.

О брошенном 16-летнем мальчике с ДЦП рассказали СМИ. Как оказалось, еще в августе его мать сдала в ломбард его инвалидную коляску и исчезла вместе с младшей дочерью. Соседи считают, что она могли уйти на гулянку. А в это время у нее дома остался сын, который в силу состояния здоровья не может ни питаться самостоятельно, ни как-то обслуживать себя в бытовом плане.

Мальчик в чем был выполз на улицу, где его заметили соседи и они же обратились в полицию. Сейчас подросток находится в безопасности. Под опеку его взяла бабушка, а за время разбирательств, мать мальчика умерла.

Львиная семья

8 октября в Барнаульском зоопарке произошло пополнение, но сообщили о нем только накануне: львиная пара Алтай и Ая вновь стали родителями.

- Наши бесконечно любимые львы Алтай и Ая вновь стали родителями. Три малыша появились на свет 8 октября. Пол котят пока знает только мамочка, но мы подождем, - рассказали в «Лесной сказке».

Это уже третий помет. Все предыдущие котята от самой популярной пары зоопарка, уже давно нашли свои новые дома. Причем в прошлый раз львята задержались в Барнауле и даже успели перезимовать здесь. Вот и новорожденным малышам придется утеплиться, ведь холода не за горами. Сейчас же их оберегает молодая мама Ая и никого к ним не подпускает.

Кубок Сибири

Барнаульская футбольная команда «Темп» накануне в Новосибирске боролась за Кубок Сибири.

В финале нашим соперником стал иркутский коллектив «Байкал». На игру поддержать спортсменов приехали болельщики из Барнаула. Они-то и стали свидетелями того, как «Темп» завоевал первый в своей пока еще небольшой истории существования значимый трофей. Именно наши земляки, победив со счетом 2:1, стали обладателями Кубка Сибири. Теперь они примут участие в розыгрыше следующего Кубка России, но в этот раз среди профессиональных клубов.