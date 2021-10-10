Футболисты барнаульского «Темпа» стали обладателями Кубка Сибири

"Темп" - обладатель Кубка Сибири (фото: скриншот трансляции матча "Байкал" - "Темп")

В воскресенье, 10 октября, в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Сибири по футболу сезона 2021 среди любительских команд. Барнаульский «Темп» в упорной борьбе стал победителем.

Финальная битва за трофей проходила на нейтральном поле, но барнаульской команде в этом плане повезло – из столицы Алтайского края приехали болельщики. Так что за спинами игроков еще стояла целая армия фанатов. А с поддержкой играется куда легче. Иркутскому «Байкалу» же пришлось рассчитывать только на свои силы.

Тем не менее, матч получился очень драматичный и напряженный матч. Особенно на последних минутах первого тайма впору было хвататься за сердце: Никита Бабич оказался прямо перед воротами «Байкала», пробил, как говорится, с одного метра, но попал в перекладину. После сразу схватился за голову, а спустя еще долю секунды, мяч все же оказался в сетке, но судья беспощадно свистнул. Как оказалось, наш защитник уже был в положении вне игры и гол в любом случае не засчитали бы.

Еще интереснее было следить за игрой во втором тайме. Сначала «Темп» пропустил, затем благодаря реализованному пенальти Никиты Ворона сравнял, а в дополнительное время Роман Сычев получил от Антона Киселева шикарный навес и переправил мяч в ворота «Байкала» - 2:1 в нашу пользу.

«Темп» впервые в своей истории становится обладателем престижного трофея – Кубка Сибири. Теперь наша любительская команда сможет принять участие в следующем розыгрыше Кубка России и в этот раз наравне с профессионалами.

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