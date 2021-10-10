В Барнауле мать бросила сына с ДЦП в холодном доме без еды и воды

Подросток на руках вылез из дома, чтобы попросить помощь (фото: скриншот видео "Вести-Алтай")

В Барнауле сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия, когда мать бросила своего 16-летнего сына с ДЦП одного дома без еды и других средств к существованию. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

- В минувшую пятницу в органах системы профилактики Барнаула прошли масштабные обыски в рамках уголовного дела о халатности тех, кто должен заниматься детьми из неблагополучных семей, - пишет источник.

Тревогу забили соседи неблагополучной семьи, в которой воспитывались два ребенка: младшая девочка и старший 16-летний мальчик-инвалид. Условия, в которых они жили, можно назвать ужасными: дома горы мусора, нет отопления и еды. А подросток с ДЦП, как выяснилось, не только нигде не обучался, даже должного медицинского наблюдения не получал.

Чудовищная история вскрылась только после того, как мальчика заметили выползающим из дома и молящим о помощи. Как оказалось, еще в августе мать сдала в ломбард его инвалидную коляску, забрала 12-летнюю дочь и ушла, бросив сына одного.

Сейчас инвалид, отметивший недавно 17-летие, находится в безопасности – проходит обследование в больнице. Временное опекунство на себя взяла его бабушка. Мать же, как выяснилось, недавно умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Она просматривается в действиях органов профилактики.