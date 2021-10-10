В Барнаульском зоопарке родились львята

Львята из барнаульского зоопарка (фото: скриншот страницы https://www.instagram.com/zoo22.ru/)

Львица Ая и лев Алтай из Барнаульского зоопарка в третий раз стали родителями. 8 октября на свет появились три котенка. Об этом рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

- Наша Ая вновь стала мамой. Лев Алтай многодетный отец, охраняет маму с детьми. Пусть растут и радуют нас. Сейчас главное помочь им окрепнуть и подготовиться к зиме. Побольше вкусностей маме и сена для тепла малышам, - написал он на своей странице в Instagram.

Хоть радостное событие и произошло еще в минувшую пятницу, но дабы ограничить внимание к молодой маме, сообщили о нем только сегодня, 10 октября. Пока что пол малышей узнать не удалось, они находятся под полной опекой Аи.