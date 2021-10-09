Последние новости Алтая на 9 октября: истязание пенсионерки в госпитале, новая волна COVID-19 и стремительный рост цен на жилье

Ежедневно растет число заболевших коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 9 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Очередная волна коронавируса

Алтайский край накрыла новая волна COVID-19. Ежедневно растет число заболевших коронавирусом, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. В ковидных госпиталях увеличили число коек, так как выросло число пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами течения болезни. Также возросла нагрузка на медиков. В связи с усложнением эпидобстановки Роспотребнадзор рекомендовал ужесточить антиковидные меры.

Рост цен на «вторичку»

Барнаул обогнал Москву по темпу роста цен на вторичное жилье. В рейтинге изменения стоимости одного «вторичного» квадратного метра краевая столица заняла 15 место из 50. В то время, как Москва заняла 21 строчку. Так, средняя стоимость за квадратный метр в столице Алтайского края составляет 59 151 рубль. За минувший квартал цена выросла на 4,63%. В Москве «квадрат» поднялся в цене на 3,9% и составил 265 695 рублей за квадратный метр.

Пытки в госпитале

86-летняя пенсионерка из Алтайского края заявила, что ее мучали в ковидном госпитале Рубцовске. Об этом пишет издание "Блокнот".

– Я была в одном памперсе, надели кислородную маску. Может, в ней что-то было неисправно. С нее текло по щекам, по шее, кровать была вся мокрая. Мне разрешили взять капли для глаз. В итоге я села, сняла маску, хотела закапать глаза и немного подышать без маски. До этого мне говорили, что у меня сатурация 98−99, я могла дышать без маски, но мне не разрешали. И вот когда я ее сняла, на меня набросились санитары и повалили на кровать, — рассказала женщина

По словам женщины, ее привязали к кровати в одном подгузнике, укрытую лишь полотенцем.

На данный момент по данному сообщению Следком проводит доследственную проверку.