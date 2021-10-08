86-летняя пенсионерка из Алтайского края заявила, что ее истязали в ковидном госпитале

По словам женщины, санитары заставляли ее надеть маску, а когда она сопротивлялась, привязали к кровати Фото: Олег УКЛАДОВ

86-летняя жительница села Самарка Рубцовского района Мария Бондаренко заявила, что ее истязали в ковидном госпитале. Она расссказала «Блокноту», что санитары ее связывали и отбирали у нее телефон.

Все началось с того, что пенсионерке провели операцию на хрусталике глаза. После того как она вернулась домой, у неё поднялась температура. Женщину отвезли в районную больницу, но потом перенаправили в Рубцовск, где поместили в ковидный госпиталь. Врачи, по словам родственников пенсионерки, сказали, что у неё коронавирус, хотя сама пациентка в это не верит. В госпитале ее перевели в реанимацию.

– Там раздели догола, я была в одном памперсе, надели кислородную маску. Может, в ней что-то было неисправно. С нее текло по щекам, по шее, кровать была вся мокрая. Мне разрешили взять капли для глаз. В итоге я села, сняла маску, хотела закапать глаза и немного подышать без маски. До этого мне говорили, что у меня сатурация 98-99, я могла дышать без маски, но мне не разрешали. И вот когда я ее сняла, на меня набросились санитары и повалили на кровать, — рассказала Мария Бондаренко.

По словам женщины, санитары заставляли ее надеть маску, а когда она сопротивлялась, привязали к кровати.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что будут разбираться в ситуации.