В Барнауле цены на «вторичку» растут быстрее, чем в Москве

Средняя стоимость за квадратный метр в столице Алтайского края составляет 59 151 рубль Фото: Татьяна Гейнрих

Барнаул обогнал Москву по темпу роста цен на вторичное жилье. В рейтинге изменения стоимости одного «вторичного» квадратного метра краевая столица заняла 15 место из 50. При этом Москва заняла 21 строчку, сообщает РБК.

– В среднем по 50 крупным городам 1 кв.м вторичного жилья за квартал подорожал на 4,78%, до 74 тыс. руб., – пишет издание.

Так, средняя стоимость за квадратный метр в столице Алтайского края составляет 59 151 рубль. За третий квартал цена выросла на 4,63%. В Москве «квадрат» подорожал на 3,9% и составил 265 695 рублей за квадратный метр.