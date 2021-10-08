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Здоровье8 октября 2021 8:55

Алтайский край накрыла новая волна пандемии COVID-19

Региональный Роспотребнадзор рекомендовал ужесточить антиковидные меры
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи

Практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в новую волну COVID-19. Такое заявление прозвучало на заседании оперштаба по профилактике коронавируса 7 октября. С каждым днем увеличивается число заболевших.

– По оценкам специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, в настоящее время регион вошел в очередную волну пандемии, ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи, – сообщает в правительстве края.

В ковидных госпиталях увеличили число коек, так как выросло число пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами течения болезни. Также возросла нагрузка на медиков.

В связи с усложнением эпидобстановки Роспотребнадзор рекомендовал ужесточить антиковидные меры.