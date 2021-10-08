Последние новости Алтая на 8 октября: заседание оперштаба, вывод из России 380 млн рублей и спикер нового созыва АКЗС

В регионе могут ужесточить антиковидные ограничения Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 8 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ УСИЛИТЬ

В Барнауле состоялось очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендует принять дополнительные ограничительные меры. В частности, говорится об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для людей старше 65 лет, проведение массовых мероприятий при условии наполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек и другие

Алтайский край вошел в очередную волну пандемии, каждый день растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. Общее число заболевших превысило 79,5 тыс. человек.

ЗАДЕРЖАНИЕ ЧЛЕНОВ ОПГ

В Барнауле задержали участников ОПГ, которая занималась незаконным выводом валюты с территории Новосибирской области и Алтайского края. По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели на иностранные счета около 380 млн рублей. Оперативники провели 10 обысков, изъяли электронные носители информации, документы и печати.

За незаконные валютные операции каждому из участников ОПГ грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО ВНОВЬ СПИКЕР АКЗС

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва на сессии 7 октября избрали спикером Александра Романенко. за его кандидатуру проголосовал 41 человек.

Напомним, Романенко пять раз избирался депутатом краевого парламента. В третьем созыве краевого парламента был заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию, в четвертом, пятом и шестом созывах - председателем комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. Кроме того, в 2016 году его избрали председателем АКЗС седьмого созыва.

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