В Барнауле задержали членов ОПГ, которые вывели за границу 380 млн рублей

Правоохранители провели 10 обысков, изъяли электронные носители информации, документы и печати Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе совместной операции таможни и ФСБ выявили преступную группу, которая занималась незаконным выводом валюты с территории Новосибирской области и Алтайского края. По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовали непосредственно для вывода валюты за границу. Оперативники смогли установить все задействованные в цепочках фирмы источники денег, а также финансовые связи между участниками банды и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

Совместная операция Сибирской оперативной таможни и УФСБ по Новосибирской области по задержанию группировки проходила в Барнауле. Правоохранители провели 10 обысков, изъяли электронные носители информации, документы и печати. Кроме того, допросили более 20 свидетелей, проводили очные ставки и опознания. Все подозреваемые уже дали признательные показания.

– Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе, – отметил Александр Бадер, замначальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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