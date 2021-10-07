Александр Романенко сохранил пост спикера АКЗС

Спикер АКЗС Александр Романенко поблагодарил депутатов за оказанное доверие Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва на первой сессии 7 октября избрали спикером Александра Романенко, сообщает сайт АКЗС.

– Кандидаты выступили перед депутатами с программами предстоящей деятельности. После этого посредством тайного голосования состоялось избрание председателя АКЗС. За Александра Романенко было подано 41 голосов, за Юрия Кропотина - 25 голосов (всего на сессии присутствовало 66 депутатов), – отметили в АКЗС.

По регламенту кандидат считается избранным, если за него проголосовали более половины депутатов. Спикер АКЗС Александр Романенко поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Отметим, что Романенко пять раз избирался депутатом краевого парламента. В третьем созыве краевого парламента был заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию, в четвертом, пятом и шестом созывах - председателем комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. В 2016 году его избрали председателем АКЗС седьмого созыва.