На Алтае могут ужесточить антиковидные ограничения

Особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В четверг, 7 октября, в Алтайском крае прошло заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса. Роспотребнадзор рекомендовал принять дополнительные ограничительные меры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, речь идет об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для людей старше 65 лет, проведение массовых мероприятий при условии наполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек и другие.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора и минздрава края, регион вошел в очередную волну пандемии, ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи.

– Руководство Минздрава было вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады, – заявили на заседание.

Особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации. Среди привитых от ковида доля заболевших составляет всего около 2,5%, болезнь протекает без тяжелых проявлений и без последствий.

Всего в Алтайском крае вакцинировались почти 700 тысяч человек, при этом плановый показатель для региона составляет 1,1 млн человек.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки трудовых коллективов для установления людей, не прошедших вакцинацию. Кроме того, усилили контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском составляет 79555 случаев инфицирования. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3165 человек. Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, отмечает оперштаб региона.

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