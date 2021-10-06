Последние новости Алтая на 6 октября 2021 года: подорожание проезда, удаленка в школах и ЧП на стройке

Стоимость проезда может увеличиться уже с 1 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 6 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НОВЫЕ ТАРИФЫ

В Барнауле на заседании координационного совета по ценообразованию Барнаула приняли решение о подорожании проезда в общественном транспорте. Члены совета утвердили новые тарифы, но требуется, чтобы решение одобрили власти города и подписали соответствующее постановление. Согласно новым тарифам, расчет за наличные и по бесконтактным банковским картам увеличится с 23 до 28 рублей. Если власти Барнаула поддержат решение, то стоимость проезда может увеличиться уже с 1 ноября.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛАХ

В Алтайских школах наблюдают рост заболеваемости инфекционными заболеваниями. Из-за этого некоторые классы отправили на удаленное обучение. Так, на конец прошлой недели, полностью закрыты из-за ОРВИ 10 общеобразовательных организаций, частично на удаленку перешли 323 класса в 88 школах. Из-за ковида в Алтайском крае закрыты полностью три школы и 213 классов.

ПОГИБ РАБОЧИЙ

В Барнауле на строящемся объекте произошло ЧП: на 29-летнего мужчину упало бетонное кольцо, когда он помогал погрузить его в канализационную яму. Его не только придавило махиной, но еще и засыпало землей, когда он был в яме. Каким-то чудом он остался жив, но получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.